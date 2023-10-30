РФ призначила нового командувача угрупуванням “Дніпро”, – ISW

Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням “Дніпро”, на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони (МО) Росії на момент публікації не оголосило і не підтвердило інформацію про звільнення Макаревича і навряд чи зробить це, враховуючи його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування, зазначили аналітики.

Один російський блогер заявив, що президент Росії Володимир Путін відправив Макаревича у відставку під час свого нещодавнього візиту до штабу Південного військового округу (ПВО) у Ростові-на-Дону 19 жовтня.

Блогер також стверджував, що Теплінський був фактично понижений у посаді заступника головного командира театру, хоча незрозуміло, чи Теплінський досі обіймав цю посаду. Кремлівський військовий блогер стверджував, що чутки про звільнення Макаревича з’явилися минулого тижня і що його усунення “давно назріло” через його управління військовою ситуацією на херсонському напрямку.

Він додав, що фактично командує всім Об’єднаним угрупуванням російських військ в Україні заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Олексій Кім. ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані та скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавню більш масштабну, ніж зазвичай, наземну операцію України на східному (лівому) березі Херсонської області.

Один війсьовий блогер заявив, що українські “плацдарми” на східному березі Херсонської області створюють небезпечний прецедент і що російські війська під командуванням Макаревича не змогли адекватно протистояти українським загрозам і відповідати на них.

“Натомість опонентам Макаревича, можливо, вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна в нездатності Макаревича командувати на херсонському напрямку на тлі посилення українських наземних атак”, – повідомили в ISW.

У травні 2015 року призначений на посаду начальника штабу територіальних військ у Південному військовому окрузі. За даними ГУР МОУ, станом на 2017 р., Михайло Теплинський здійснював безпосереднє керівництво російськими окупаційними військами на Сході України.

У червні 2022 року призначений командувачем Повітрянодесантних військ. В листопаді 2022 року, за даними британської розвідки, командував відведенням російських військ із західного берегу Дніпра. Отримав за це схвальні оцінки в Росії.

24 січня 2023 року британська розвідка повідомила, що Михайло Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових командувачів російськими військами в Україні. Також залишалося неясним, чи Теплінський на той час досі очолював російські повітрянодесантні війська.

16 квітня 2023 року британська розвідка повідомила, що РФ повернула Теплінського до бойових дій в Україні. 9 липня 2023 року, через кілька тижнів після заколоту Пригожина, британське ЗМІ Daily Mail написало, що Теплинський очолив окупаційні сили в Україні після відсторонення від командування Валерія Герасимова, який зберіг посаду начальника Генштабу.

Ключові висновки: