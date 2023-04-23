Політика

РФ планує все літо накопичувати ракети, щоб восени знов вдарити по енергосистемі України

23 Квітня 2023 13:21
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ракетний удар, росія

Росія восени та взимку минулого року спустошила свої запаси ракети. До осені РФ, ймовірно, не зможе накопичити навіть третину свого колишнього запасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

“Восени і взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто”, – заявив він.

Ігнат припустив, що Росія може звертатися за допомогою до інших країн, щоб отримати додаткові системи озброєння. Проте, на його думку, таким чином ворог не відновить свій довоєнний арсенал.

“Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні”, – сказав речник.

В червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.


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