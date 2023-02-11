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РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

11 Лютого 2023 09:39
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рф, сша

Росія продовжить використовувати зимовий період, щоби спробувати виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу, щоби навесні бути готовою до нового наступу на українські території.

Таку оцінку висловив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо»,- зауважив представник Білого дому.

Крім того, путін надалі обстрілює мирну інфраструктуру України крилатими ракетами й прагне ускладнити життя українцям.

У цьому зв’язку Кірбі висловив оцінки США, що путін використовує також нинішні зимові місяці для того, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та «відновити наступальні операції навесні».

Через це Сполучені Штати й інші країни-союзники й партнери впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, що включає складніші бойові спроможності для ведення боїв на відкритій місцевості. Представник адміністрації підкреслив, що це необхідно «щоби допомогти їм (українцям – ред.) підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні».

Кірбі також висловив очікування, що коли погодні умови покращаться, «бої, ймовірно, стануть більш жорстокими».


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