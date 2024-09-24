РФ планує підвищити витрати на оборону до “історичного максимуму” наступного року – Bloomberg

Росія планує збільшити витрати на оборону до “історичного максимуму” і виділити рекордні 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів), що становить 6,2% від власного валового внутрішнього продукту у 2025 році.

Про це пише Bloomberg з посиланням на трирічний план російського бюджету.

Зазначається, що наступного року РФ планує виділити на оборону на 3,6 трлн рублів більше, ніж у 2024 році.

Загалом на 2025 рік 40% бюджетних видатків РФ спрямують на національну оборону і внутрішню безпеку. Це більше, ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку.

Проте упродовж наступних років видатки на оборону мають зменшитися: у 2026-му вони становитимуть 5,6% від ВВП, а у 2027-му – 5,1%.

Згідно з документами витрати на засекречені або невизначені статті зростуть до 12,9 трлн рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трлн цього року, залишаючись на рівні близько 30% загальних бюджетних витрат.

Серед іншого уряд РФ прогнозує дефіцит бюджету на 2024 рік на рівні 1,7% ВВП, що на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж оцінювалося у червні.