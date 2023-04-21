РФ оголосила Христо Грозєва “іноагентом”

Мін’юст Росії вкотре поповнив список “іноземних агентів”. До реєстру включили журналіста-розслідувача Христа Грозєва, політика Ельвіру Віхарєву, видання “Адвокатська вулиця” та проект “Школа призовника”. Раніше сьогодні Христо Грозєва заочно заарештував суд у Москві.

Минулої п’ятниці, 14 квітня, Мін’юст вніс до списку “іноагентів” комедійного актора та співака Семена Слєпакова, журналіста Павла Канигіна, мультиплікатора та автора серіалу Mr.Freeman Павла Мунтяна та колишнього секретаря Спілки журналістів Росії, автора проекту Sota.

7 квітня список “іноагентів” поповнили, включивши до нього, журналіста Аркадія Бабченка, оголошеного російською владою у міжнародний розшук.