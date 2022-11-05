РФ не змогла знищити жодної установки HIMARS в Україні

У Пентагоні стверджують, що Росії не вдалося знищити жодної з переданих Україні пускових установок HIMARS.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

“Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS. Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою”, – розповіли у Пентагоні

Всього США передали Україні 20 високомобільних артилерійських ракетних систем, які вилучили зі своїх запасів і які змінили правила гри в плані здатності Києва націлюватись на російську оборону.

Однак Україна все ще потребує значної кількості артилерії. Витрати у цій війні високі: Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів щодня, в той час як Росія – 20 000 на день.

Зауважимо, російський міністр оборони Сєргєй Шойгу доволі часто “нищить” HIMARS в Україні. Однак, як з’ясувалося, це відбувалося лише в його уяві.

США також вирішили надати Україні 18 ракетних установок на довгострокову перспективу. Це означає, що ці HIMARS прибудуть не зараз, а впродовж наступних років. Зокрема, 18 систем та боєприпаси до них Пентагон не вилучатиме зі своїх військових запасів, як робили це раніше. Їх спеціально закуплять у виробника, щоб відправити в Україну. Так Вашингтон вирішив інвестувати у майбутнє нашої держави.

Важливо, що таке рішення не означає, що США більше не дадуть Україні HIMARS і нам доведеться чекати на нові установки кілька років. У Пентагоні запевнили, що при потребі вони й далі вилучатимуть зброю зі своїх резервів.