Суспільство

РФ не допустила представників ООН до постраждалих від руйнування Каховської ГЕС районів України

19 Червня 2023 09:16
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оон, каховка

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун заявила, що РФ відмовила місії організації у наданні доступу до районів, які постраждали від прориву Каховської ГЕС. Про це повідомила прес-служба ООН.

Браун закликала російську владу діяти “згідно з їхніми зобов’язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права”. Москва раніше заявляла про готовність надати доступ до районів, що постраждали від затоплення, але через російську територію.

“Уряд Російської Федерації поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують”, – йдеться в прес-релізі ООН.

Організація також пообіцяла “робити все, що може, для підтримки всіх людей, у тому числі постраждалих внаслідок недавньої руйнації дамби, яким терміново потрібна життєво необхідна допомога, де б вони не знаходилися”.

Постпред РФ при Женевському відділенні ООН Геннадій Гатілов заявляв, що Москва готова надати гуманітарним групам ООН доступ до лівого берега Дніпра, але через російську територію. Міжнародна організація не уточнює, через яку територію вона вимагала доступу до затоплених районів.


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