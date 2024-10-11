РФ намагається уникнути загальної мобілізації до кінця 2024 року, – ГУР

Для заміщення втрат особового складу під час бойових дій в Україні Росія використовує фінансовий інструмент, щоб якомога довше уникати загальної мобілізації.

У Москві побоюються, що відповідне рішення загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах, повідомляє ГУР МО.

“Влітку та на початку осені 2024 року кремлівські технологи розпускали чутки, нібито після так званих “муніципальних виборів”, які відбулись 8 вересня, одразу оголосять загальну мобілізацію. У такий спосіб путінський режим вчергове тестував настрої російського населення і, вочевидь, їхня динаміка не надто задовольняє вождів держави-агресора”, – йдеться у повідомленні.

Тож основним фактором залучення нових людей до війська є гроші.

“Водночас постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах РФ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше”, – відмічають у розвідці.

Ще одна проблема окупантів, на яку звернули увагу у ГУР, це відсутність так званих “ідейних” солдатів. Тому на пунктах комплектування новобранцям видають спеціальні пропагандистські методички.

“У цих паперах для ідеологічної обробки наведено традиційні штампи про “підлий Захід і блок НАТО”, “денацифікацію”, “адін народ” та іншу пропагандистську маячню про “захист Росії” під час війни в Україні”, – додали у розвідці.

Як стверджує ГУР, за оцінками самих росіян, наявний фінансовий ресурс дозволятиме їм заміщувати втрати без загальної мобілізації принаймні до кінця 2024 року.