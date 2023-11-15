Суспільство

РФ намагається повернути собі ініціативу на фронті, – ISW

15 Листопада 2023 08:34
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війна

Російські війська намагаються повернути собі ініціативу на фронті в Україні. Армія РФ проводить кілька одночасних наступальних операцій на сході України. При цьому залишається незрозумілим, чи зможе військо РФ повністю повернути собі ініціативу, оскільки українські військові продовжують чинити тиск на критично важливих ділянках фронту.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що декілька українських посадовців повідомили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над полем бою.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив 13 листопада під час розмови з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, що найбільш напруженими є Авдіївський, Куп’янський та Мар’їнський напрямки, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках, намагаючись, зокрема, перехопити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про збільшення кількості обстрілів з боку Росії на Куп’янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

“Заяви українських офіційних осіб про поточний темп російських операцій уздовж лінії фронту збігаються з оцінкою ISW про російські наступальні операції, що тривають, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках”, — йдеться в аналітичному звіті.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, намагатимуться повністю повернути собі ініціативу на всьому фронті. При цьому українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають тактичних успіхів уздовж фронту, зокрема на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області, зазначили в  ISW.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішувати, чи залишати певні російські підрозділи на певних ділянках фронту для захисту від українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершаться без підкріплень. Ці рішення, швидше за все, завадять Росії повністю перехопити ініціативу в найближчі тижні, йдеться в аналітичному звіті.


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