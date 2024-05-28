РФ може підписати угоду зі Збройними силами Судану про обмін зброєю

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану в Північній Африці про обмін зброєю.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що помічник головнокомандувача Збройних сил Судану Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація Збройних сил Судану найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін “життєво важливим озброєнням і боєприпасами” через російський логістичний центр у Порт-Судані. Аль-Атта описав запланований російський центр як “не зовсім військову базу”.

Аналітики також відзначили, що російський провоєнний блогер, нагороджений Кремлем, 27 травня стверджував, що Збройні сили Судану змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

В ISW нагадали, що заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента Росії в Африці і на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою Збройних сил Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

За оцінками ISW, Росія може перейти на бік громадянської війни в Судані, щоб підтримати Збройні сили Судану у прагненні отримати військово-морську базу в Червоному морі. Аналітики також відзначили, що російська підтримка Збройних сил Судану принесла б велику користь Ірану, оскільки вона зблизила би російську та іранську політику і стратегію в регіоні.