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РФ купує Starlink через треті країни, у ГУР працюють над нейтралізацією цієї загрози

12 Лютого 2024 15:01
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Starlink, гур
Термінал Starlink / Фото: Getty Images

Росія через треті країни купує системи супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX, а потім термінали відкрито продаються в інтернеті. Українські військові працюють над нейтралізацією загрози.

Про це в етері телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках”, — сказав він.

За словами Юсова, порівняно з минулим роком, використання Starlink в російській армії стало більш системним і налагодженим.

“Тобто на дані пристрої, девайси, окупанти роблять ставку. Тому так, звичайно, ведеться робота з нейтралізацією цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо”, — сказав представник ГУР.

Він додав, що ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам.


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