РФ атакувала безпілотниками Берислав: пошкоджено автівку швидкої, поранено жінку

Удень 1 лютого російська окупаційна армія кілька разів атакувала Херсонщину. Зокрема у Бериславі дістала поранення цивільна жінка.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, окупанти атакували бригаду швидкої.

“Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив із безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень. На щастя, лікарі не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше, близько 15:15, росіяни атакували сам Берислав.

“Унаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці”, – повідомили в ОВА й уточнили, що жінка перебуває у лікарні.