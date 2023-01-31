Кримінал

Результати обстрілу Харківщини: загинула одна людина, ще одна – поранена Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції. У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки. Поділитися:



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