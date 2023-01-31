Кримінал

Результати обстрілу Харківщини: загинула одна людина, ще одна – поранена

31 Січня 2023 08:50
20
хова, обстріли

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.

У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 11:17
1

Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
31 Січня 2023 10:53
20

“Укрзалізниця” призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі
31 Січня 2023 10:39
21

Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”
31 Січня 2023 09:40
65

СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку
31 Січня 2023 09:11
52

Росія продовжить досягати локальних успіхів в районі Павлівки та Вугледара – британська розвідка
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки