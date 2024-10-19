Спорт

Результати матчів 10-го туру УПЛ
19 Жовтня 2024 20:38
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футбол
Гравець “Динамо” Олександр Караваєв / Фото ФК “Динамо” (Київ)

Сьогодні були зіграні три матчі 10-го туру Української прем’єр ліги.

Олександрія впевнено переграла Ворсклу.

«Олександрія» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Бєляєв, 58

Динамо впевнено розгромило Оболонь у дербі.

«Оболонь» – «Динамо» – 1:5
Михавко, 51 автогол – Шапаренко, 11, Ванат, 21 пенальті, 29, Караваєв, 50, Бражко, 73

«Динамо» взяло чергові три очки, повернулося на перше місце в таблиці, звідки його трохи раніше потіснила «Олександрія», і тепер може з гарним настроєм відправляти до Риму на матч Ліги Європи з «Ромою» Артема Довбика.

«Полісся» – «Лівий берег» – 0:0

У неділю будуть зіграні ще три матчі туру: ЛНЗ Черкаси приймає аутсайдера ліги Інгулець, Чорноморець зіграє проти Вереса, а Зоря проведе спаринг з Кривбасом.


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