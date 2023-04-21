Політика

Резніков: Українські танки Leopard 2 обслуговуватимуть у Польщі

21 Квітня 2023 16:09
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танки, рамштайн

Сьогодні в рамках зустрічі контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн відбулося засідання «танкової коаліції».

“Ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного сервісу та обслуговування основних бойових танків України Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників”, – написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

“Сформований спільними зусиллями «броньований кулак» зірватиме агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські воїни вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир”, – додав Резніков.


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