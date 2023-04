Резніков: Українські танки Leopard 2 обслуговуватимуть у Польщі

Сьогодні в рамках зустрічі контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн відбулося засідання «танкової коаліції».

“Ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного сервісу та обслуговування основних бойових танків України Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників”, – написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

“Сформований спільними зусиллями «броньований кулак» зірватиме агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Українські воїни вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир”, – додав Резніков.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.

Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2…