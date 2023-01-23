Резніков роз’яснив про яйця по 17 грн за штуку

Міністр оборони Олексій Резніков назвав останній медійний скандал довкола начебто завищених цін на харчування для військових “штучною інформаційною атакою під вигаданим приводом”.

Він детально відповів на усі закиди й пояснив, чому, за його словами, завищених цін на харчування військових немає.

Свою заяву він опублікував у фейсбуці перед засіданням профільного комітету Верховної Ради за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ, де мають розглянути останнє розслідування журналістів щодо харчування в українському війську.

Резніков заявив, що всі звинувачення є необґрунтовані і вказав на неточності та помилки, яких начебто припустилися журналісти у своїх висновках.

Крім того, він заявив, що передача таких документів журналістам є службовим злочином.

“Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже – не просто службовий злочин”, – підкреслив міністр.

Зокрема, на його думку, такий скандал міг зашкодити переговорам щодо надання Україні західної зброї.

Міністр заявив, що міноборони готове відзвітувати по всіх питаннях і готове до створення тимчасової слідчої комісії Ради щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вважатимуть недостатніми.

“Хто б не був ініціатором цього вкиду, хочу, щоб не було ілюзій. Я не дозволю заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку. Я не дозволю безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї”, – заявив міністр.

Олексій Резніков заявив, що міноборони на цю мить уклало контракти з вісьмома постачальниками на забезпечення послуги харчування.

Постачальники закріплені за певними військовими частинами та годують військових незалежно від їхнього місцерозташування за цінами, визначеними на рік наперед.

За словами міністра, міноборони не купує окремі продукти, а комплексну послугу, предметом закупівлі є вартість добового раціону.

Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу, цього року після переговорів вона склала 145,8 грн.

“Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? – обурився міністр. – Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%. Будь-яка господиня знає, як минулого року зросли ціни на різні види продуктів і яка була динаміка”.

Резніков також прокоментував звинувачення в тому, що ціни на окремі продукти журналісти назвали захмарними. За даними журналістів, міноборони закуповувало деякі продукти за цінами у декілька разів вищими, ніж у роздрібних магазинах Києва: так, приміром, на яйця була вказана ціна 17 грн за штуку.

Міністр заявив, що порівняння журналістів були “некоректними”.

“Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм. Ціни за вагу нетто з ціною за вагу брутто”, – пише він.

Резніков заявив, що “яйця по 17 за штуку міноборони не закуповувало і не планує”.

За його словами, ціни у різних постачальників коливаються від 80 грн до 90,6 грн за десяток. Це ціна на весь рік разом з доставкою для військових хоч у Львів, хоч під Бахмут.

Непорозуміння з ціною на яйця, як стверджує Резніков, виникло через технічну помилку постачальника, який вказав ціну за яйця не за штуку, а за кілограм.

“Відповідно до нормативів кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від ґатунку. Ціна 170 грн за кілограм яєць – це 85 грн за десяток. Що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні. Усі охочі можуть зважити кілограм яєць і порахувати, скільки це штук”, – пояснює Резніков.

Він наголосив, що цю технічну помилку з десятком та кілограмом яєць виявили та усунули ще наприкінці грудня. І якби компанія дійсно постачала яйця по 17 гривень за кілограм, то ціна була б ще й нижчою ринкової.

Водночас міністр підкреслив, що оприлюднені в ЗМІ документи ще нечинні, “жодної копійки по них не витрачено”.

Ще тривають перевірки, після яких документи можуть зазнати змін і тоді їх зареєструють у Держказначействі.

Крім того, Резніков додав, що сама газета зрозуміла низку неточностей і видалила деякі скандальні позиції зі свого матеріалу.

У суботу в “Дзеркалі тижня” з’явилася стаття про те, що міністерство оборони начебто закуповує харчі для військових за значно завищеними цінами – удвічі-втричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

У розпорядження видання начебто потрапила копія угоди на понад 13 млрд гривень. Її уклало 23 грудня міністерство оборони на послуги організації харчування у 2023 році у військових частинах у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Автор дослідження, журналіст і засновник проєкту “Наші гроші” Юрій Ніколов, порівняв ціни в угоді з цінами у мережі магазинів “Сільпо” в одному зі спальних районів Києва. На найбільш популярні продукти вони виявилися вищими у 2-3 рази.

Так, приміром, на яйця була вказана ціна 17 грн за штуку. Тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовляли по 22 грн за кілограм, тоді як ціна у роздрібних магазинах – 8-9 грн.

Матеріал “Дзеркала тижня” викликав бурхливу реакцію у ЗМІ і соцмережах.

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав, що якщо міністр оборони Олексій Резніков не зможе спростувати обвинувачення, він повинен залишити посаду.

“Або Резніков спростовує інформацію журналістів, або оприлюднює заяву про відставку. Третього варіанту тут немає”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цією публікацією Резнікова викликали до Верховної Ради.