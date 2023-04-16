Резніков розповів, чи загрожує витік даних Пентагону стратегії України

Витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу. Головне мета цього “зливу” документів підірвати довіру між союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Глава Міноборони назвав опубліковані у мережі документи “сумішшю правди і брехні”.

“Не знаю, хто це зробив, але це вигідно Росії. Основна мета операції – підірвати довіру між союзниками. Вони використовують, наприклад, фальшиві дані про втрати та натякають, що Вашингтон не довіряє нашим контрнаступальним можливостям”, – наголосив міністр.

Резніков спростував інформацію про перебування військ НАТО в Україні. Він пояснив, що в Україні можуть перебувати військові аташе країн альянсу. Проте вони знаходяться у своїх посольствах у Києві, а не на полі бою.