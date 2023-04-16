Політика

Резніков розповів, чи загрожує витік даних Пентагону стратегії України

16 Квітня 2023 14:34
0
читать на русском →
сша, Резніков

Витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу. Головне мета цього “зливу” документів підірвати довіру між союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Глава Міноборони назвав опубліковані у мережі документи “сумішшю правди і брехні”.

“Не знаю, хто це зробив, але це вигідно Росії. Основна мета операції – підірвати довіру між союзниками. Вони використовують, наприклад, фальшиві дані про втрати та натякають, що Вашингтон не довіряє нашим контрнаступальним можливостям”, – наголосив міністр.

Резніков спростував інформацію про перебування військ НАТО в Україні. Він пояснив, що в Україні можуть перебувати військові аташе країн альянсу. Проте вони знаходяться у своїх посольствах у Києві, а не на полі бою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Квітня 2023 07:42
236

Російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області
16 Квітня 2023 11:15
76

На Великдень Україна повернула з полону ще 130 захисників
16 Квітня 2023 10:40
154

В Угорщині теж заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України
16 Квітня 2023 09:37
110

Випустили 10 ракет: на Миколаївщині у Великодню ніч росіяни вбили двох підлітків
16 Квітня 2023 07:34
156

Сили оборони збили черговий ворожий літак Су-25
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки