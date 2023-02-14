Політика

Резніков назвав імена своїх нових заступників

14 Лютого 2023 11:46
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Резніков

Новим заступником глави Міноборони стане екс-посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомив міністр оборони Резніков. Він відповідатиме за євроінтеграційний напрямок.

На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який “досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії” та забезпечить “ще більше синергії у взаємодії з Генштабом”.

Павлюк на даний момент – замкомандувач Сухопутних військ і відповідає за оборону на київському напрямку.

Заступником сектору цифрового розвитку став журналіст Віталій Дейнега.

Його завдання, за словами Резнікова, забезпечити “новий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору”.


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