Суспільство

Резніков каже, що вже майже вирішив проблему іранських безпілотників

29 Вересня 2022 11:50
151
бпла

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що проблема іранських безпілотних літальних апаратів перебуває у стадії вирішення.

“Ми вже її вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих “Шахедів””, – сказав він в інтерв’ю агентству “Інтерфакс” -Україна”.

“Наші навчилися їх глушити. Ми звернулися до наших партнерів, у тому числі до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією”, – сказав Резніков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
29 Вересня 2022 13:18
47

У Кремлі завтра оформлятимуть анексію захоплених територій України
29 Вересня 2022 14:00
16

На місці удару ракети в Дніпрі знайшли фрагменти тіла дитини
29 Вересня 2022 13:40
54

В Ізюмі оголошено про евакуацію
29 Вересня 2022 13:07
37

НАТО відреагує на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру – заява
29 Вересня 2022 12:08
121

CNN: У районі диверсії на “Північному потоці” були помічені російські субмарини
Останні новини
усі новини