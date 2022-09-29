Резніков каже, що вже майже вирішив проблему іранських безпілотників

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що проблема іранських безпілотних літальних апаратів перебуває у стадії вирішення.

“Ми вже її вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих “Шахедів””, – сказав він в інтерв’ю агентству “Інтерфакс” -Україна”.

“Наші навчилися їх глушити. Ми звернулися до наших партнерів, у тому числі до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією”, – сказав Резніков.