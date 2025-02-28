Суспільство

Реєстрацію в системі “Шлях” скасовано: як виїжджати за кордон перевізникам гуманітарних вантажів
28 Лютого 2025 10:36
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Перевірка документів на кордоні / Фото: Західне регіональне управління ДПСУ
Перевірка документів на кордоні / Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Кабінет міністрів України припинив функціонування системи “Шлях” для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій.

Система “Шлях” – це цифровий майданчик під час воєнного стану для передачі даних про волонтерів та водіїв ліцензованих перевізників від військових адміністрацій та Міністерства інфраструктури до ДПСУ.

Як зазначили в Мінрозвитку, 25 лютого Кабмін схвалив зміни до постанови № 57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, які прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі “Шлях”.

“Водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи “Шлях”, – зазначили у відомстві.

Додатково уряд дав доручення Мінсоцполітики разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.


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