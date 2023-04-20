Reuters: Військовим комендантом окупованої Балаклії був колишній комендант Калінінграда

Агентство Reuters повідомило, що під час окупації міста Балаклія в Харківській області України діями російських військ керував військовий комендант Валерій Буслов, колишній військовий комендант Калінінграда.

Підтвердження цього журналісти агентства знайшли у документах, виявлених у Балаклії після її повернення під контроль України.

Жителі Балаклії знали його лише за його позивним “Граніт”, проте троє з них бачили коменданта під час окупації міста та підтвердили, що він виглядає як Буслов на фотографії, яку їм показали журналісти Reuters.

Те, що Буслов носив позивний “Граніт”, агентству підтвердили у Службі безпеки України, а також двоє його російських колег, один із яких працював у штабі, який відповідав за Балаклію.

Згідно з документами, знайденими у Балаклії, у місті дислокувалися підрозділи з Калінінграда, пише Reuters.

Під час окупації російські війська затримали у Балаклії щонайменше 200 мирних жителів. Деякі були піддані тортурам, десятки людей зникли безвісти.

Reuters зазначає, що немає достовірних підтверджень скоєння злочинів особисто Бусловим, як і доказів того, що він надавав злочинні накази. Однак його офіс знаходився через дорогу від поліцейської дільниці, де катували місцевих жителів.

У СБУ вважають, що Буслов підписував накази та розпорядження, які дозволяли російським військовим затримувати громадянське населення.

Сам Буслов підтвердив агентству Reuters, що був військовим комендантом, але сказав, що не був у Балаклії та не використав позивний “Граніт”.