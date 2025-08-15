Reuters: Трампу не можна відмовляти, деякі умови сьогодні будуть узгоджені

Зустріч лідерів Росії та США відбудеться на військово-повітряній базі часів холодної війни на Алясці та стане їхніми першими особистими переговорами після повернення Трампа до Білого дому. Вона проходить на тлі побоювань України та європейських країн, що Трамп може зрадити Київ.

Про це пише Reuters.

Білий дім повідомив, що переговори почнуться об 11:00 за місцевим часом Аляски (22:00 за Києвом). Трамп, який колись заявляв, що завершить війну Росії проти України за 24 години, визнав у четвер, що ця війна виявилася складнішою, ніж він очікував.

Він сказав, що якщо переговори з Путіним пройдуть успішно, то організація наступного тристороннього саміту з президентом України Володимиром Зеленським буде ще важливішою, ніж його нинішня зустріч з Путіним.

Трамп домагається перемир’я, щоб зміцнити свій імідж глобального миротворця, гідного Нобелівської премії миру, чого він, як заявляв, прагне.

Україна та її європейські союзники були підбадьорені після відеоконференції в середу, під час якої, за їхніми словами, Трамп погодився, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах щодо передачі територій. Цей дзвінок зменшив побоювання щодо можливості угоди Трампа і Путіна, яка залишить Україну під тиском щодо територіальних чи інших поступок.

Путіну, чия воєнна економіка демонструє ознаки напруження, потрібна допомога Трампа, щоб Росія могла вийти з-під тиску жорсткіших західних санкцій або, принаймні, уникнути запровадження нових, чим Трамп уже погрожував.

Напередодні саміту кремлівський лідер запропонував те, що, на його думку, хоче Трамп, — нову угоду про контроль над ядерними озброєннями на заміну останній чинній, строк дії якої спливає в лютому наступного року.

Також Трамп висловив думку, що Путін піде на угоду щодо України, хоча його оцінки шансів на прорив змінювалися. Путін, своєю чергою, похвалив “щирі зусилля” США з припинення війни.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило, що, ймовірно, обом сторонам вдалося знайти певні, не уточнені, точки дотику заздалегідь.

“Схоже, завтра (у п’ятницю) будуть узгоджені певні умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не в тій позиції, щоб відмовити (через тиск санкцій)”, — сказало джерело на умовах анонімності.