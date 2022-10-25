Reuters: США розглядають питання надання Україні комплексів HAWK

Сполучені Штати розглядають можливість відправлення старих систем протиповітряної оборони HAWK зі складу в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет, повідомили Reuters двоє американських чиновників.

Ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже відправили, щоб придушити вторгнення Росії.

Адміністрація Байдена скористається президентським управлінням щодо скорочення витрат (PDA) для передачі обладнання HAWK, яке основане на технології часів В’єтнаму, але кілька разів модернізувалося. PDA дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Reuters не зміг визначити, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати мають для передачі. Білий дім відмовився від коментарів.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, яка поки не розглядається для України, повідомили Reuters представники США.

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні сучасні протиповітряні системи після нищівного ракетного обстрілу з боку Росії на початку цього місяця.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Іспанія має намір надіслати чотири пускові установки HAWK.

Сполучені Штати, ймовірно, спочатку надішлють в Україну ракети-перехоплювачі для системи HAWK, оскільки було незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок знаходяться в хорошому стані, сказав Reuters один американський чиновник. Американські системи зберігалися десятиліттями.

Представники США повідомили, що PDA розглядатиметься до кінця цього тижня. Один американський чиновник сказав, що це, ймовірно, буде приблизно вдвічі меншим від останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які становили близько 700 мільйонів доларів.

Не було зрозуміло, чи будуть включені ракети-перехоплювачі HAWK, але офіційні особи США раніше попереджали, що розмір і склад пакетів військової допомоги можуть швидко змінюватися.

З моменту російського вторгнення в сусідню Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією», Сполучені Штати направили Києву безпекову допомогу на суму близько 17,6 мільярдів доларів.