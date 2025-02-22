Політика

Reuters: США можуть обмежити доступ України до Starlink
22 Лютого 2025 08:21
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Логотип Starlink на фоні українського прапора / Фото Reuters
Логотип Starlink на фоні українського прапора / Фото Reuters

Американські переговірники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих для України корисних копалин, підняли питання про можливість припинення доступу України до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, повідомили Reuters три джерела, обізнані з цим питанням.

Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято в дискусіях між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента, повідомили джерела.

Starlink забезпечує критично важливий інтернет-зв’язок для зруйнованої війною України та її військових.

Це питання знову піднімалося в четвер під час зустрічей між Кітом Келлоггом, спеціальним представником США з питань України, і Зеленським, повідомило одне з джерел, яке було поінформоване про переговори.

Під час зустрічі Києву сказали, що він зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не досягне угоди щодо критично важливих корисних копалин, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

«Україна працює на Starlink. Вони вважають його своєю Полярною зіркою», – сказало джерело. «Втрата Starlink … буде величезним ударом».

Зеленський відкинув вимоги адміністрації президента Дональда Трампа про надання 500 мільярдів доларів у вигляді корисних копалин в якості відплати Вашингтону за допомогу у воєнний час, заявивши, що США не надали жодних конкретних гарантій безпеки.

У п’ятницю український президент заявив, що американська та українська команди працюють над угодою, а Трамп сказав, що очікує, що угода буде підписана найближчим часом.

Маск надав тисячі терміналів Starlink Україні, щоб замінити послуги зв’язку, зруйновані Росією після її вторгнення в лютому 2022 року. Маск, якого в Україні вважали героєм, пізніше, восени 2022 року, принаймні один раз обмежив доступ до України, оскільки він став більш критично ставитися до того, як Київ веде війну.

Американські законодавці розділилися в думках щодо зусиль Трампа, спрямованих на швидке завершення війни в Україні, і деякі з них поставили питання щодо швидких зусиль Маска зі скорочення тисяч федеральних службовців і закриття федеральних агентств.

Мелінда Харінг, старший науковий співробітник Атлантичної ради, зазначила, що Starlink має важливе значення для використання Україною безпілотників, що є ключовим елементом її військової стратегії.

«Втрата «Старлінк» змінила б правила гри», – сказала Харінг, зазначивши, що зараз Україна має паритет 1:1 з Росією у використанні безпілотників і артилерійських снарядів. Україна має широкий спектр різноманітних безпілотників – від морських і розвідувальних до безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії.


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