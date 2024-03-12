Reuters: Після “виборів” Путін може привести до влади “молоду команду”

Російська еліта очікує, що президент РФ Владімір Путін після так званих «виборів» 15-17 березня зробить перестановки в уряді та залучить до влади більш молодих людей.

«Чотири джерела, які відмовилися назвати свої імена через делікатність теми, сказали, що вони очікують, що молоді люди будуть призначені на вищі державні посади, в тому числі, можливо, на посади заступників міністрів і керівників міністерських департаментів, а старше покоління урядовців після виборів буде понижене в посаді або піде на пенсію. Одне з джерел повідомило, що міністерські портфелі також переглядаються, і очікується, що перестановки відбудуться в травні», – повідомило Reuters.

Зміни у великих державних корпораціях, державних енергетичних гігантах і в більш ніж 80 регіонах Росії також розглядаються як можливі, кажуть джерела агентства.

Два джерела, зважаючи на те, що Росія веде війну з Україною, сказали, що не очікують, що Путін змінить міністра оборони і міністра закордонних справ.

«Коней на переправі не міняють», – сказав співрозмовник агентства, додавши, що було б дивно, якби 68-річний міністр оборони Сєргєй Шойгу і міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, якому цього місяця виповнюється 74 роки, не залишилися на своїх посадах.

Очікується, що Міхаіл Мішустін, 58-річний прем’єр-міністр, який перебуває на посаді з 2020 року, також збереже свою посаду. Так само, як і голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна, повідомили три джерела.

Одне з джерел сказало, що заплановані зміни у керівництві основних міністерств і силових відомств відбудуться тільки після закінчення війни з Україною. Інше джерело очікує, що після «виборів» відбудуться перестановки, які приведуть до влади більше молодих людей.

Окрім Шойгу і Лаврова, серед найстарших членів нинішнього уряду – міністр енергетики Ніколай Шульгінов (72 роки), міністр транспорту Віталій Савєльєв (70 років), і віце-прем’єр-міністр Юрій Трутнєв (68 років).

Тим часом, молоде покоління чиновників, деякі з яких є синами і дочками діючих міністрів і бюрократів, яких деякі російські політологи прозвали «червоними принцами і принцесами», піднімається по кар’єрних сходах. Наприклад, 46-річний міністр сільського господарства Дмітрій Патрушев є сином 72-річного секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева.

Напередодні «виборів» точаться спекуляції навколо Боріса Ковальчука, 46-річного сина союзника і друга Путіна Юрія Ковальчука – на початку березня російська газета «Комерсант» повідомила, що він збирається піти з нинішньої посади голови гігантської енергетичної компанії «Інтер РАО» на більш високу посаду.