Reuters: НБУ запроваджує найбільші заходи з валютної лібералізації у воєнний час

У п’ятницю Національний банк України запровадив найбільші заходи з валютної лібералізації воєнного часу, спрямовані на послаблення обмежень для бізнесу, пише Reuters.

Більшість нових положень набувають чинності 4 травня.

Пакет лібералізаційних заходів очікувався протягом певного часу, щоб підтримати бізнес і пом’якшити обмеження на відтік капіталу та жорсткий валютний контроль, запроваджений після російського вторгнення в лютому 2022 року.

За перший рік війни українська економіка скоротилася приблизно на третину. Згідно з новими правилами, скасовуються валютні обмеження на імпорт товарів і послуг, послаблюються обмеження на погашення нових зовнішніх кредитів, послаблюються обмеження на переказ іноземної валюти з представництв до материнських компаній.

Положення також дозволяють бізнесу репатріювати “нові” дивіденди, і цей захід набуде чинності 13 травня.

У заяві Нацбанку йдеться, що заходи були прийняті з урахуванням необхідних передумов.

“Ретельний аналіз підтверджує, що зміни не повинні створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стабільності валютного ринку”, – йдеться в заяві.

Зміни вже враховані в оновлених макроекономічних прогнозах, в тому числі щодо збереження міжнародних резервів на рівні, близькому до поточного – 43-44 мільярди доларів США.

Голова Національного банку Андрій Пишний у своєму Facebook описав це як “дуже відчутний крок”, який надасть бізнесу “можливості для виходу на нові ринки або залучення інвестицій”.

“Цей крок, разом з іншими заходами… повинен дозволити українському бізнесу “вдихнути на повні груди” і сприяти залученню приватного капіталу у відновлення економіки”, – написав він.

Минулого року економіка України, підтримана фінансовою допомогою західних партнерів, зросла на 5,3% і, за прогнозами, цього року зросте на 3%.