Reuters: Молдовани обирають між проєвропейським та проросійським таборами

Молдовани у неділю голосують на парламентських виборах, які можуть суттєво вплинути на прагнення уряду приєднатися до Європейського Союзу, оскільки проросійська опозиційна група намагається відвернути країну від тісніших зв’язків із блоком, пише Reuters.

Якщо жодна зі сторін не здобуде більшості у 101-місному парламенті, на країну чекають політичні домовленості «на кулуарному рівні», що ще більше дестабілізує одну з найбідніших країн Європи, яка потерпає від війни в сусідній Україні та підозрюваного втручання Росії в політику й релігію.

Поки тривало голосування, проросійський лідер закликав до можливих післявиборчих протестів, а кібероргани повідомили, що виборчу інфраструктуру атакували протягом останніх двох днів.

УРЯД МОЛДОВИ ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО РОСІЙСЬКЕ ВТРУЧАННЯ

Президентка Мая Санду називає вибори екзистенційним тестом для країни з населенням 2,4 млн осіб, яка також має тісні культурні й мовні зв’язки зі своїм західним сусідом Румунією.

Уряд заявляє про масштабну російську кампанію, спрямовану на вплив на результати голосування. Санду, яка прагне приєднати Кишинів до ЄС до 2030 року, попередила про «негайні та небезпечні» наслідки, якщо переважатиме російський вплив.

Опозиційні групи, такі як проросійський Патріотичний блок, апелюють до невдоволення виборців економічною кризою та повільними реформами — проблемами, що посилюються, за словами чиновників, масованою дезінформацією.

За кілька днів до виборів виборчі органи зняли з бюлетенів дві партії, що входять до Патріотичного блоку, через звинувачення у незаконному фінансуванні.

Останніми тижнями влада провела сотні обшуків, націлених на незаконне фінансування партій та ймовірні російські мережі, які прагнуть розхитати ситуацію під час голосування.

Москва заперечує втручання та стверджує, що уряд роздмухує антиросійську істерію, щоб здобути голоси.

Ігор Додон, колишній президент і один із лідерів Патріотичного блоку, у неділю звинуватив уряд Санду у підготовці до анулювання результатів виборів і закликав своїх прихильників у понеділок вийти на мітинг перед парламентом. Доказів він не надав.

ПРАВЛЯЧА ПАРТІЯ СПОДІВАЄТЬСЯ ЗБЕРЕГТИ БІЛЬШІСТЬ

Явка станом на середину дня становила близько 30%.

За словами влади, участь виборців на дільницях у Кишиневі, де широко розмовляють румунською та російською, була низькою вранці, але поступово зростала.

Опитування свідчать, що Партія дії та солідарності (PAS) Майї Санду може втратити більшість. Вона робить значну ставку на мотивованих виборців, зокрема на молдован, які живуть за кордоном.

«(Санду) робить усе, що може, з тим, що має», – сказала 45-річна Маріана Руссе, яка приїхала до Кишинева з Франції, щоб проголосувати.

Якщо PAS втратить більшість, партія буде змушена шукати партнерів для створення коаліції серед опонентів, таких як центролівий блок «Альтернатива» або популістська «Наша партія» — якщо вони подолають бар’єр для проходження в парламент.

МОЛДОВАНИ РОЗДІЛЕНІ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО

Влада в колишній радянській республіці протягом десятиліть переходила від проєвропейських до проросійських сил і навпаки.

Хоча Санду та PAS вважають європейську інтеграцію головним пріоритетом, багато виборців більше переймаються внутрішніми проблемами, остерігаючись, що тісніші зв’язки з ЄС можуть нашкодити сільськогосподарській економіці Молдови.

Віоріка Бурлаку, продавчиня фруктів у столиці, сказала, що війна в Україні показала необхідність європейського захисту для Молдови.

«Ми боїмося війни, ніхто цього не хоче, – сказала 46-річна жінка. – Тому ми звертаємося до Європи хоча б за якимось захистом».

У Бєльцях, північному місті Молдови, 82-річна Марія Скотарі висловила іншу точку зору. Вона пригадала, що була щасливою молодою студенткою, коли жила в Радянському Союзі.

«Що в цьому було поганого? Таке було життя. Я була студенткою, все було добре, все було чудово», – сказала вона.