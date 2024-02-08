Республіканці допомагають Володимиру Путіну, – The Economist

Політики часто ставлять перемогу на наступних виборах вище за вирішення проблем. Однак цього тижня республіканці в Палаті представників пішли ще далі та саботували свої власні політичні пріоритети, щоб нашкодити президенту Джо Байдену.

Їхній цинізм робить Америку слабшою і дає перевагу її ворогам, пише The Economist.

“Це саме по собі погано, але шкода, завдана республіканцями, виходить далеко за межі США. Убивши законопроєкт про кордон, вони також відкинули назад справу України. Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування просочиться через комітет Конгресу. Їм потрібні боєприпаси просто зараз. Якщо вони їх не отримають, то, можливо, не зможуть відбити весняний наступ росіян і втратять ще більшу частину своєї території”, – йдеться в матеріалі.

Україна вперто чинить опір імперським амбіціям Володимира Путіна, не наражаючи на небезпеку жодного американського солдата. Якщо її кинути, це призведе до того, що агресори всюди стануть сміливішими, а світ стане менш безпечним для всіх.

“Республіканці в Палаті представників, безсумнівно, вітають себе з тим, що ускладнили життя Джо Байдену. Якби вони поставили собі за мету нашкодити Америці і допомогти Путіну, їм навряд чи вдалося б зробити це краще”, – йдеться у висновку.