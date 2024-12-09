Суспільство

Репера Jay Z звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки
9 Грудня 2024 11:00
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музика, сша
Репер Jay-Z / Фото: Reuters

Проти американського репера Jay-Z (Шон Картер) подали цивільний позов, у якому його звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки 2000 року, скоєному, ймовірно, разом із репером Дідді, пише NBC News.

Обвинувачка заявляє, що насильство сталося, коли її відвезли на домашню вечірку після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.

Сам Jay-Z назвав звинувачення “ідіотськими”. Звертаючись до техаського юриста Тоні Бузбі, який подав позов, він написав: “Ці звинувачення настільки огидні за своєю природою, що я благаю подати кримінальну скаргу, а не цивільну! Будь-хто, хто скоїв такий злочин проти неповнолітнього, має бути замкнений, ви згодні? Ці ймовірні жертви заслуговували б на справжнє правосуддя, якби це було так”.

Також у заяві репер пише, що він “людина, яка вибралася з Брукліна”, і вони “не грають у такі ігри”. “У нас дуже суворі кодекси і честь. Ми захищаємо дітей”, – пише Jay-Z.


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