Репер P. Diddy звернувся до Трампа з проханням про президентське помилування

Американський репер та продюсер Шон P. Diddy Комбс звернувся до Дональда Трампа з проханням про президентське помилування після вироку за скандальні секс-вечірки. Президент США підтвердив його звернення.

Про це повідомляє CNN.

Під час інтерв’ю на CNN у понеділок Дональд Трамп зазначив, що “багато людей просили у нього помилування”, серед них і Шон P. Diddy Комбс, якого в п’ятницю засудили до понад чотирьох років ув’язнення за вироком у двох пунктах звинувачення у транспортуванні жінок з метою заняття проституцією.

У серпні один із членів команди захисту Комбса повідомив, що представники обвинуваченого зверталися до адміністрації Трампа з питання можливого помилування.

“Наскільки мені відомо, ми виходили на контакт і мали розмови щодо помилування”, – сказала адвокат.

Раніше Трамп заявляв в інтерв’ю Newsmax, що навряд чи помилує Комбса.

“Я був з ним у хороших стосунках, він здавався приємним хлопцем. Я не знав його близько. Але коли я балотувався, він був дуже ворожим”, – сказав Трамп, та додав, що це “ускладнює” можливість помилування репера.

У Білому домі заявили, що “не коментують існування або відсутність будь-якого запиту про помилування”.

Також у понеділок адвокати Комбса звернулися до судді Аруна Субраманіана, який виніс вирок у п’ятницю, з проханням рекомендувати Бюро в’язниць розмістити Комбса у федеральній виправній установі мінімального рівня безпеки у Форт-Діксі, штат Нью-Джерсі, де він зможе “зайнятися проблемами зловживання наркотиками” і “мати змогу максимально часто бачитися з родиною та брати участь у реабілітаційних програмах”.