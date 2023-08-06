Ремонт підбитого вчора танкера “Сіг” відклали до кращих часів

Росморрічфлот ухвалив рішення припинити ремонтні роботи на пошкодженому на підході до Керченської протоки танкері “Сіг” до покращення погодних умов, повідомляє прес-служба відомства.

Напередодні, після проведення водолазного огляду, було доставлено додаткові матеріали для виготовлення жорсткого пластиру.

У повідомленні наголошується, що аварійне судно на плаву, що стоїть на якорі, в кільці бонових огорож. Надходження води всередину корпусу немає, машинне відділення задраєно, екіпаж у порядку та забруднення навколишнього середовища немає.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 5 серпня в результаті атаки морського безпілотника танкер “Сіг” отримав пробоїну на південному підході до Керченської протоки. Екіпаж із 11 людей не постраждав.

Удари українських сил по військово-морських цілях РФ, ймовірно, є частиною цілеспрямованої кампанії з перехоплення, спрямованої на створення сприятливих умов для більш масштабних контрнаступних операцій, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Попередні зусилля України з перехоплення були зосереджені в основному на російських військових об’єктах на суші, але, схоже, що зараз українські сили розширюють свої зусилля, включаючи в них і військово-морські цілі”, – йдеться в черговій доповіді. Таким чином, за даними ISW, українські сили продовжують створювати умови для майбутніх вирішальних операцій за допомогою кампанії перехоплення, як це було до та під час контрнаступу в Харківській та Херсонській областях у 2022 році, але тепер завдають ударів набагато глибше у російські тилові райони та охоплюють морських об’єктів.