Ректор КНУ обурився заявами одіозного професора Василенка: можливе звільнення

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров повідомив, що професора Інституту журналістики Микиту Василенка можуть звільнити через його скандальні висловлювання про українок. Оцінку заявам Василенка має дати етична комісія вишу.

Про це Бугров сказав у коментарі hromadske.

Ректор КНУ звернувся до етичної комісії університету для оцінки поведінки викладача. Якщо його дії визнають неприйнятними, йому оголосять другу догану, що може стати підставою для звільнення.

“Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую”, – сказав він.

Згодом в КНУ опублікували офіційну реакцію на висловлювання професора Василенка. Університет отримав звернення від Студентського парламенту Інституту журналістики та МОН із проханням оцінити висловлювання професора Микити Василенка. Ректор доручив Постійній комісії з питань етики Вченої ради провести ретельний аналіз ситуації, а рішення буде ухвалено відповідно до законодавства й оприлюднено.

Сам професор Василенко назвав ситуацію навколо його заяв «підготовленою провокацією» та згадав історичні приклади, коли українська демографія зростала після приходу іноземних військ, наприклад, за часів Германаріха чи Північної війни.

“40 тисяч піхоти, яка зайде, молодих, здорових, розумних зайдуть сюди. Що треба солдату, щоб розважитися? І я запропонував дуже симпатичний варіант, який я описав, який ніхто не цитує: я запропонував зробити це культурно, щоб це був офіційний шлюб, щоб народжувалися українці та україночки”, – сказав Василенко.

В ефірі “Суспільне” він вибачився за фразу про «голодних» українок, назвавши її літературним висловом.

“Але з сенсом ви згодні? Ви вважаєте, що я сексист на основі цієї публікації і мене варто звільняти з університету?”, – сказав викладач.