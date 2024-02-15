Суспільство

Рейтинг Зеленського знизився після рішення про відставку Залужного (опитування)

15 Лютого 2024 15:30
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зеленський, Залужний
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський дещо втратив рейтинг довіри українців після того, як ухвалив рішення звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначається, у лютому 2022 року, перед вторгненням Росії в Україну, Зеленському довіряли 37% громадян. Після початку повномасштабної війни на тлі дій президента і загалом ефекту “згуртування навколо лідера” (rally around the flag) довіра зросла до 90% станом на травень 2022 року.

Далі підтримка глави держави у період між травнем 2022 року і груднем 2023 року, тобто за півтора року, знизилася на 13 відсоткових пункти з 90% до 77%. За наступних два місяці, до початку лютого, Зеленський втратив ще 12 відсоткових пунктів — довіра знизилася з 77% до 65%.

“Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%”, — вказали в опитуванні.

Графіка Київського міжнародного інституту соціології

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1 202 респондентів. Частина (874 інтерв’ю) — до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного, а решта (328 інтерв’ю) — після відставки, 9 і 10 лютого.


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