Рейтинг найдорожчих криптовалют у 2023 році

Кожен трейдер на криптовалютному ринку мріє вкластися у валюту, чия ліквідність зросте у стислий термін. Попри те, що сьогодні у світі налічується понад 20 000 альткоїнів, саме курс біткоїна є еталоном, на який дивляться як початківці, так і досвідчені інвестори. У цій статті ми розглянемо кілька найдорожчих криптовалют із добрими прогнозами зростання у 2023 році.

Що впливає на ціну криптовалюти?

Є кілька факторів, що впливають на вартість крипти:

висока ліквідність;

гарний потенціал;

можливість практичного застосування;

надійна екосистема;

грамотна реклама;

заступництво відомих людей.

Хоча біткоїн та ефіріум «злетіли» навіть за відсутності реклами, підтримка нових криптовалют неймовірно важлива для їхнього зростання. Усі ми пам’ятаємо історію успіху догкоїну, який у кілька разів піднявся в ціні після твіту Ілона Маска. Сьогодні все більше відомих людей стають спонсорами різних електронних валют, що грає на руку обом сторонам угоди.

Найдорожчі криптовалюти

Ось кілька криптовалют, продаж яких обіцяє серйозну вигоду:

BTC — хоча біткоїн кілька разів тіснили з п’єдесталу, сьогодні він посідає перше місце за вартістю серед кількох тисяч криптовалют. Вартість Bitcoin ви можете дізнатися на криптовалютній біржі Binance, проте на початок 2023 його середня ціна перевищувала $23 000. YFI — зовсім недавно Yearn.Finance була дорожча за биток, тепер же вона опустилася на друге місце. Однак у стані розробників немає жодної паніки, понад $7000 за одну монету дозволяють інвесторам упевнено дивитися у майбутнє. CORE — цей дефі-токен коштує близько $6000, що дозволяє йому посідати третє місце рейтингу. Цей децентралізований фінансовий протокол має високу ліквідність і часто використовується в торгах для отримання прибутку. PAXG — альткоїн PAX Gold був створений для надання інвесторам можливості придбати необмежену кількість золота, розрахувавшись криптовалютою. Сьогодні одна монета PAXG коштує близько $1900. ETH — хоча за вартістю ефіріум знаходиться тільки на п’ятому місці, він займає другий рядок за капіталізацією, що робить вкладення в цю крипту одним із найперспективніших. На початок року ціна одного ETH перевищила $1500. MKR — службовий токен Maker популярний серед розробників стейблкоїна DAI, а ціна однієї монети становить $720. BNB — внутрішній токен криптовалютної біржі Binance займає почесне сьоме місце рейтингу. Клієнти торгового майданчика мають переваги перед сторонніми інвесторами, що виливається у можливість оплати комісії внутрішньою монетою та участі у торгах Binance Launchpad. Ціна токена становить близько $300.

Також серед лідерів рейтингу, які замикають десятку, варто назвати XMR ($161), QNT ($133) і BNX. Останній має ігрову платформу з двома режимами та рядом умов для отримання коштів.

Інвестуючи в криптовалюту, пам’ятайте про важливість грамотного вибору торгового майданчика. Сьогодні лідером на ринку залишається Binance, яка не тільки характеризується високою ліквідністю, але також підтримує високу репутацію найбезпечнішої біржі. Кращого майданчика для трейдера просто не знайти.