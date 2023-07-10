Рейтинг найбільших світових виробників шин 2023

Авторитетний журнал Tyres & Accessories, присвячений усьому, що пов’язано з автомобільними шинами, нещодавно опублікував світовий рейтинг найбільших виробників автошин. Рейтинг складений на основі обсягів продажу шин за 2022 рік.

Французи знову перші

Як і рік тому, рейтинг очолює французька корпорація Michelin, яка за 2022 рік продала покришок на суму трохи більше 28 млрд євро. До речі, не всі знають, що саме цей виробник шин складає знаменитий рейтинг ресторанів високої кухні — ті самі відомі «зірки Мішлен».

Друге місце посіла японська компанія Bridgestone, обсяг продажів якої на 1 мільярд менше, ніж у конкурента. До Топ-10 увійшли ще три японських виробники — Sumitomo (5 місце), Yokohama (8 місце) і Toyo (10 місце). Остання за підсумками 2022 року витіснила з першої десятки тайванську Maxxis.

Сполучені Штати представлені лише одним брендом — Goodyear, що посідає 3 місце. Далі йде німецький концерн Continental. Його загальний річний оборот є найбільшим серед усіх інших компаній десятки лідерів, але на виробництво шин припадає лише 35,5% бізнесу концерну.

На 6 місці розташувалася італійська Pirelli, на 7 — корейська Hankook. Китай, що останніми роками посилює свої позиції на ринку шин, представлений у рейтингу компанією ZC Rubber.

Друга десятка майже цілком зайнята брендами з Азії. Виключення складають лише американський Titan (18 місце) та фінський Nokian (20 місце). Інші компанії, що розташувалися з 11 по 19 місця — це вже згаданий тайванський Maxxis, китайські Sailun і Ling Long, корейські Kumho і Nexen, індійські Apollo і MRF та Giti з Сінгапуру. Ще більше азіатських компаній розмістилися на позиціях з 21 по 35. В цілому у Топ-35 опинилося аж 12 китайських виробників.

Рейтинг популярності шинних брендів в Україні

Автомобілістам, навіть якщо вони й не планують найближчим часом шини купити, буде цікаво порівняти світовий рейтинг з рейтингом популярності шин на українському ринку, складеним на основі відгуків відвідувачів маркетплейсу ek.ua. Згідно цього списку, перше місце посідає американська Goodyear. Японський Bridgestone і тут опинився другим. Далі йдуть Michelin і Continental. А от на 5 місці розташувалася корейська компанія Nexen, яка у світовому рейтингу посіла лише 19 місце. Ще одна відмінність української десятки — її замикає бренд Matador, який має словацьке походження і на сьогодні входить до складу концерну Continental AG.

В інтернеті можна зустріти також інші рейтинги популярності виробників шин на українському ринку. Зазвичай в них фігурують ті ж самі бренди у різних комбінаціях. Іноді до них включають бренд Dunlop, що й не дивно, враховуючи, що це найстаршій у світі бренд автошин. Але насправді він входить до складу компанії Goodyear, тому окремо не фігурує у світовому рейтингу.

Перед покупкою, звичайно ж, краще орієнтуватися не на загальні рейтинги виробників, а на рейтинги конкретних моделей за конкретними категоріями.