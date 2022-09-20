Референдум у “Л/ДНР” призначили на 23-27 вересня

“Народна рада” угрупування “ЛНР” прийняла ухвалу про проведення на ОРДЛО референдуму про входження регіону до складу Російської Федерації з 23 по 27 вересня 2022 року. Про це повідомив речник ради Денис Мірошниченко.

Раніше цього ж дня, 20 вересня, депутати одноголосно ухвалили закон про проведення референдуму “з питання про входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта Російської Федерації”. Закон уже підписав голова “ЛНР” Леонід Пасічник.

Громадська палата ЛНР 19 вересня закликала Пасічника негайно провести таке голосування.

Незабаром її наслідувала громадська палата “ДНР”.

В окупованій Херсонській області 20 вересня “громадська рада” закликала російську адміністрацію регіону негайно провести референдум щодо входження регіону до складу Росії. Незабаром голова адміністрації Володимир Сальдо оголосив, що рішення про референдум вже ухвалено.

Також у вівторок “громадськість” окупованої частини Запорізької області закликала “адміністрацію” провести аналогічний референдум.

Цього ж дня спікер Держдуми В’ячеслав Володін на пленарному засіданні палати заявив про ймовірні референдуми : “Якщо в ході прямого волевиявлення вони висловляться, що хочуть бути у складі Росії, колеги, ми їх підтримаємо, ви згодні з цим?” Відповіддю на його запитання стали оплески.