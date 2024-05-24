Суспільство

Речник Східного угруповання ЗСУ очолив державне інформагентство Укрінформ

24 Травня 2024 20:21
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журналіст
Військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий / Фото з Facebook Serhii Cherevatiy

Генеральним директором національного інформаційного агентства “Укрінформ” призначили Сергія Череватого.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

“Сергій Череватий – авторитетний військовий журналіст, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник, кандидат політичних наук. Впевнений, що новий керівник посилить ефективність агентства та організує його роботу відповідно до актуальних завдань”, – зазначив виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.


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