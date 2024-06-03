Речник ДПСУ назвав чутки про мінування берегів річки Тиси ворожою ІПСО 

Для посилення охорони кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, такі чутки є ворожою ІПСО.

“Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, – це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон”, – сказав Демченко.