Суспільство

Речник ДПСУ назвав чутки про мінування берегів річки Тиси ворожою ІПСО 

3 Червня 2024 12:50
дпсу
Андрій Демченко / Getty Images

Для посилення охорони кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, такі чутки є ворожою ІПСО.

“Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, – це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон”, – сказав Демченко.


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