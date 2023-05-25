“РДК” заявив про новий рейд у РФ

“Російський добровольчий корпус” (РДК) заявив про новий рейд його бійців до Росії. На відео із села Глотове Білгородської області два бійці стоять на ґанку відділення Пошти Росії у Глотовому.

“Зрозуміло, цього разу вже нікому не потрібно доводити, що ми знімали наше відео не на Київщині, а на Батьківщині. Проте ми вирішили зробити нашою доброю традицією подібні ролики”, – наголошується в описі відео. Коли саме його було знято, не повідомляється.

За даними “Дощу”, один із чоловіків на відео – командир РДК Денис Нікітін (Капустін). Він заявив, що РДК “вкотре заходить на територію Росії – з боями чи тихо, це вже неважливо”. “Чекайте нас і у вашому населеному пункті”, – зазначив він.

22 травня в Білгородській області відбулися бойові зіткнення з підрозділами, що увійшли з території України. Влада РФ заявила про “розгром диверсантів”, у свою чергу РДК і Легіон “Свобода Росії” повідомили про “звільнення” кількох населених пунктів Білгородської області.