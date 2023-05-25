Суспільство

“РДК” заявив про новий рейд у РФ

25 Травня 2023 14:10
77
читать на русском →
білгород

“Російський добровольчий корпус” (РДК) заявив про новий рейд його бійців до Росії. На відео із села Глотове Білгородської області два бійці стоять на ґанку відділення Пошти Росії у Глотовому.

“Зрозуміло, цього разу вже нікому не потрібно доводити, що ми знімали наше відео не на Київщині, а на Батьківщині. Проте ми вирішили зробити нашою доброю традицією подібні ролики”, – наголошується в описі відео. Коли саме його було знято, не повідомляється.

За даними “Дощу”, один із чоловіків на відео – командир РДК Денис Нікітін (Капустін). Він заявив, що РДК “вкотре заходить на територію Росії – з боями чи тихо, це вже неважливо”. “Чекайте нас і у вашому населеному пункті”, – зазначив він.

22 травня в Білгородській області відбулися бойові зіткнення з підрозділами, що увійшли з території України. Влада РФ заявила про “розгром диверсантів”, у свою чергу РДК і Легіон “Свобода Росії” повідомили про “звільнення” кількох населених пунктів Білгородської області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Травня 2023 14:34
41

Україна повернула з російського полону 106 захисників
25 Травня 2023 16:26
89

Морський дрон вразив російський розвідувальний корабель “Іван Хурс” (відео)
25 Травня 2023 13:26
35

“Економічний безвіз” з ЄС продовжено ще на рік
25 Травня 2023 12:36
72

Під Бахмутом ворог замінив найманців “Вагнера” на регулярні підрозділи – Маляр
25 Травня 2023 12:25
32

Росія вивезла з України близько 4 мільйонів тонн зерна
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
усі думки