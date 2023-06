“Рамштайн” у Брюсселі: основні підсумки

Союзники Україні виявляють єдність та рішучість у підтримці української оборони перед лицем російської агресії, заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін за результатами засідання Контактної групи з оборони України в форматі “Рамштайн” 15 червня у Брюсселі.

“Ми впевнені, що ця група з оборони дала Україні спроможності, необхідні для успіху. І ми знаємо, що воля українського народу продовжуватиме резонувати далеко за межами її кордонів, вона резонуватиме по всьому світу”, – сказав Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Остін заявив, що союзники дбають як про забезпечення нагальних потреб України, так і реагують на мінливу ситуацію на полі бою і підтримують довгострокову обороноздатність України.

Зокрема щодо забезпечення України технікою, каже очільник оборонного відомства США, важливо “переконатися, що українці мають можливості відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, коли можливо, – і відправити назад на передову”.

“Це – війна. Тому ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох боків” – зауважив Остін. Тому, за його словами, важливо, щоб союзники мали можливості продовжувати надсилати техніку.

“Бойові пошкодження будуть і надалі. Я думаю, що росіяни показали нам ті ж самі 5 одиниць техніки десь тисячу разів із десяти різних ракурсів. Але, якщо відверто, українці досі мають багато бойових спроможностей”, – додав очільник Пентагону.

Щодо ситуації на полі бою в Україні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі своєю чергою навів слова українського президента Володимира Зеленського про початок контрнаступу, але відзначив, що “ще надто рано робити якісь остаточні оцінки”.

“Але я можу вам сказати, що кожного дня українці демонструють мужність і стійкість, щоб систематично відвойовувати свою територію. Ми говорили, що війна динамічна. Це змагання волі – воно непевне, жорстоке і завжди має дорогу ціну. Але ми впевнені, що українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть”, – додав Міллі.

Остін подякував Нідерландам та Данії, а також Німеччині і Польщі, які координують зусилля Контактної групи з оборони України в навчанні українських пілотів на літаках четвертого покоління та наданні і обслуговуванні танків Leopard – ініціативи, які, за заявою посадовця, відповідають на зміни в ситуації на полі бою.

Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Польща та Німеччина опікуються координацією надання та підтримки роботи танків Leopard, зазначив голова оборонного відомства США.

Натомість Олексій Резніков, міністр оборони України повідомив: “Сьогодні ми отримали від наших партнерів запевнення про початок навчання і разом розбудовуватимемо цей консорціум винищувачів. Ми почнемо це з F-16, з Нідерланди та Данія як лідерів, приєднаються також інші країни. Крім того, ми почули гарні новини від наших шведських партнерів також про те, що ми матимемо можливість випробувати – просто спробувати – також їхні можливості”.

Твітуючи про завершення роботи Контактної групи, Ллойд Остін написав: “Продемонстровано єдність і рішучість, які характерні для цієї групи з тих пір, як я скликав нашу першу зустріч”.

We have just wrapped up our 13th meeting of the Ukraine Defense Contact Group. It once again demonstrated the unity and the resolve that has characterized this group ever since I convened our very first meeting. pic.twitter.com/TTKOojCOdB