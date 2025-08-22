        Техно

        Ракету “Фламінго” розробили і випробували на фронті менш ніж за дев’ять місяців

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 13:19
        Запуск крилатої ракети "Фламінго" / Фото: Fire Point
        Менше ніж за дев’ять місяців українські розробники пройшли шлях від ідеї до бойового застосування нової крилатої ракети “Фламінго”.

        Про це у коментарі для Politico повідомила CEO та технічний директор компанії Fire Point Ірина Терех.

        За її словами, ракета повністю українського виробництва і вже серійно випускається. Потужності дозволяють виготовляти близько 200 одиниць щомісяця.

        Президент Володимир Зеленський 20 серпня заявив журналістам, що відбулися успішні випробування нової ракети. За його словами, масове виробництво очікується на початку 2026 року, але все залежатиме від фінансування програми.


