Ракетний удар РФ навмисне націлений на житлові райони, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулуба відреагував на сьогоднішній обстріл мирних мершканців. Він зазначив, що росіяни навмисне били по житлових районах, мовляв, саме так диктатор Путін святкує.

“Цього разу масований ракетний удар Росії навмисно спрямований по житлових районах, навіть не по нашій енергетичній інфраструктурі. Військовий злочинець Путін «зустрічає» Новий рік вбивствами людей. Росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно”, – написав Кулеба.