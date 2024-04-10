Кримінал

Ракетний удар по Одещині: загинули чотири людини, серед них – дитина

10 Квітня 2024 19:47
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ракетний удар
Ілюстративне фото / ДСНС

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеському району. Внаслідок атаки загинули чотири людини, також є поранені.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“У Одеському районі загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина – 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе”, – повідомив Кіпер.

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місці працюють всі відповідні служби.

Удар був нанесений балістичною ракетою ОТРК Іскандер-М.


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