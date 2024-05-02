Ракетний удар по Одесі: пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки РФ на Одесу становить 14 осіб, він додав, що триває гасіння пожежі, а також опублікував фото наслідків ракетного удару.

Про це повідомив Кіпер у Телеграм.

“Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна”.

За словами Кіпера, постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізували у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим надали допомогу на місці.

“Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення”.