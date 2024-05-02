Суспільство

Ракетний удар по Одесі: пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі

2 Травня 2024 07:07
одеса, ракетний удар
Наслідки удару / Telegram

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки РФ на Одесу становить 14 осіб, він додав, що триває гасіння пожежі, а також опублікував фото наслідків ракетного удару.

Про це повідомив Кіпер у Телеграм.

“Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна”.

За словами Кіпера, постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізували у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим надали допомогу на місці.

“Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення”.


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