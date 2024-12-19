Політика

Орбан, гарантії безпеки та транзит газу: головні заяви Зеленського в Єврораді
19 Грудня 2024 17:17
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Євросоюз, війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бельгії / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський назвав заяви угорського прем’єра Віктора Орбана про “різдвяне перемир’я” та обмін полоненими політичним піаром. Про це він заявив під час пресконференції в Єврораді в Брюсселі, акцентуючи на відсутності конкретних пропозицій з боку Орбана.

“Різдвяний обмін звучить святково, а нам невесело. Щодо питання припинення вогню. Треба знати, що буде завтра, для того, щоб сьогодні робити cease-fire. Тому Україні потрібні гарантії безпеки — сильна позиція і гарантії безпеки”, – зазначив президент.

Гарантії безпеки та миротворці

Зеленський наголосив, що європейських гарантій безпеки для України недостатньо. Він підкреслив важливість ролі НАТО, де рішення залежать від США та ЄС. До вступу України в Альянс можливим варіантом також є присутність миротворчих контингентів західних держав.

“На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки. Для нас важливо порушувати питання присутності (миротворчого) контингенту, зброї та її далекобійності”, — сказав він.

Президент підтримав ідею Еммануеля Макрона щодо миротворців, але підкреслив на необхідності чіткої деталізації їхніх завдань, чисельності та дій у разі російської агресії: “Головне, щоб це не було формальністю. Нам потрібна ефективність”.

Потреба в системах ППО

Президент заявив, що Україна терміново потребує ще 19 систем ППО для захисту 20 об’єктів енергетики. Інакше країна ризикує втратити 4-5 гігават потужності.

Також, за його словами потрібні додатково американські зенітні ракетні комплекси Patriot для захисту українських міст.

Реакція на заяву Путіна

Зеленський відреагував на “пропозицію” Володимира Путіна влаштувати “високотехнологічну дуель” із Заходом: “Ви бачите, з ким ми маємо справу? Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки”.

Заява Путіна, зроблена під час “Прямої лінії”, передбачала завдання удару ракетою “Орєшнік” по Києву як випробування сил ППО.

Транзит газу

Президент зазначив, що Україна готова транспортувати газ до країн Євросоюзу лише у тому випадку, якщо це не буде газ російського походження.

“Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати гроші Росії до закінчення війни — можна про це думати. Але ми не дамо можливості додаткових заробітків Росії”, — сказав глава держави.


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