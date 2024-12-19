Що таке VIN-код та як правильно його розшифрувати

VIN код (Vehicle Identification Number) – унікальний ідентифікаційний номер, який присвоюється кожному транспортному засобу під час виробництва. Він служить своєрідним паспортом, надаючи інформацію про походження, характеристики та історію. Якщо ви збираєтеся придбати автомобіль, особливо вживаний, важливо знати як виконується розшифровка він коду на AUTO.RIA. Перевірка авто допоможе уникнути неприємних сюрпризів, таких як приховані ушкодження чи юридичні проблеми.

Структура VIN-коду

Код вина складається з 17 символів, що включають букви та цифри. Він поділяється на три основні частини:

WMI (Всесвітній ідентифікатор виробника) – Перші три символи, що вказують на виробника: перший символ означає регіон, другий – країну, третій – конкретного виробника.

– Перші три символи, що вказують на виробника: перший символ означає регіон, другий – країну, третій – конкретного виробника. VDS (розділ дескриптора автомобіля) — з четвертого до дев’ятого символу, що описують характеристики автомобіля: тип кузова, тип двигуна, модель та комплектація.

— з четвертого до дев’ятого символу, що описують характеристики автомобіля: тип кузова, тип двигуна, модель та комплектація. VIS (розділ ідентифікатора транспортного засобу) останні вісім символів, унікальні для конкретного автомобіля: десятий символ вказує рік випуску, останні шість — серійний номер автомобіля.

VIN-код зазвичай знаходиться на табличці під лобовим склом (з боку водія), на стійці дверцят водія, на кузові (в моторному відсіку), а також у документах на автомобіль (техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію). Важливо знати розташування, щоб перевірка за номером могла бути проведена самостійно.

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Як розшифрувати VIN-код

Розшифровка за номером VIN-код – процес аналізу, який допомагає дізнатися виробника, характеристики та історію транспортного засобу. Ця навичка особливо корисна при виборі автомобіля, так як дозволяє уникнути безлічі ризиків і зробити усвідомлений вибір.

1. Визначення виробника (WMI)

Використовуючи перші три символи, можна дізнатися:

Регіон та країну виробництва.

Завод-виробник.

Наприклад, JHM вказує на автомобілі Honda, вироблені в Японії.

2. Аналіз характеристик (VDS)

Ці символи описують:

Тип кузова (седан, позашляховик, універсал тощо).

Тип двигуна (бензиновий, дизельний, електричний).

Додаткові риси.

3. Унікальні дані автомобіля (VIS)

За допомогою останніх символів можна дізнатися:

Рік випуску. Наприклад, літера “A” відповідає 1980, “B” – 1981, і так далі.

Серійний держ номерщо допомагає ідентифікувати конкретну машину.

Для зручного та точного розшифрування VIN-коду можна скористатися онлайн-сервісами, такими як AUTO.RIA. Це дозволить швидко отримати дані про модель, комплектацію та інші важливі аспекти.

Чому важлива перевірка авто за VIN-кодом

Перевірка номера авто за VIN-кодом – обов’язковий етап при виборі, особливо якщо йдеться про уживаний транспортний засіб. Це допомагає уникнути багатьох ризиків і прийняти виважене рішення про покупку. VIN-код розкриває історію автомобіля, що робить його незамінним інструментом кожного автолюбителя.

Перевірка VIN-коду дозволяє:

Дізнатись реальну історію автомобіля. Перевірити наявність прихованих пошкоджень. Виявити факти участі автомобіля у дорожньо-транспортних пригодах (перевірка на ДТП). Переконатися у відсутності юридичних обмежень чи арештів.

На сайті AUTO.RIA ви можете провести перевірку авто за номером або VIN-кодом та отримати доступ до повної історії транспортного засобу.

Розшифрування за номером: основні аспекти

Розшифровка VIN-коду допомагає визначити виробника, характеристики та історію автомобіля, що особливо важливо при купівлі транспортного засобу. Для повного розшифрування важливо:

Порівняти дані, зазначені в документах, з інформацією на авто. Перевірити відповідність року випуску та моделі. Переконатися в оригінальності VIN-коду (відсутність пошкоджень чи спроб підробки).

При покупці обов’язково проводьте перевірку на ДТП, оскільки пошкодження можуть впливати на безпеку та вартість автомобіля. Також варто звернути увагу на такі аспекти, як перевірка штрафу на авто та юридична чистота.

Як проводити перевірку VIN-коду в Україні

Для перевірки VIN-коду в Україні необхідно скористатися спеціалізованими онлайн-сервісами, які надають доступ до повної інформації про автомобіль. Цей процес включає перевірку історії експлуатації, юридичних обмежень, а також участі в ДТП.

Завдяки сучасним інструментам, таким як сервіс AUTO.RIA, ця процедура займає всього кілька хвилин, але суттєво знижує ризики та підвищує впевненість покупця у надійності транспортного засобу.