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Кількість загиблих на Харківщині зросла до трьох: поліція показала наслідки ракетного удару
19 Грудня 2024 18:30
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Кількість загиблих унаслідок російського удару по селищу Шевченкове Куп’янського району зросла до трьох.

“Вже троє загиблих у Шевченковому. Росіяни забрали життя двох жінок – 67 і 65 років та 33-річного чоловіка”, – зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім трьох загиблих відомо також про шістьох постраждалих.

Як повідомили в поліції, військові РФ вдарили ракетою “Іскандер-М”. Пошкоджено більше десяти приватних житлових будинків, паркани, гаражі.

Також сьогодні орієнтовно о 15:10 росіяни атакували FPV-дроном село Дворічна Купʼянського району: поранено 54-річну жінку.

Наслідки російського удару по селищу Шевченкове на Харківщині / Фото: Нацполіція, Харківська обласна прокуратура

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