Біля бази Північного флоту РФ прогриміли потужні вибухи

У середу ввечері жителі російських Мурманська та Сєвєроморська повідомили про два сильні вибухи, які, ймовірно, сталися в районі головної військово-морської бази Північного флоту РФ.

Інцидент трапився приблизно о 17:30, а в соціальних мережах згодом поширили відео моменту вибуху.

Норвезьке видання The Barents Observer зазначає, що поблизу місця вибухів розташовані важливі військові об’єкти: військовий аеродром “Сєвєроморськ-1”, де базуються винищувачі, бомбардувальники та вертольоти Ка-27, склад зброї, а також системи протиповітряної оборони та установки радіоелектронної боротьби.

Згідно з оцінками, характер вибуху на відео вказує на можливу детонацію значної кількості боєприпасів.