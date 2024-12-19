Суспільство

Біля бази Північного флоту РФ прогриміли потужні вибухи
19 Грудня 2024 20:52
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вибух, росія
Вибух поблизу головної військово-морської бази Північного флоту РФ / Скриншот з відео

У середу ввечері жителі російських Мурманська та Сєвєроморська повідомили про два сильні вибухи, які, ймовірно, сталися в районі головної військово-морської бази Північного флоту РФ.

Інцидент трапився приблизно о 17:30, а в соціальних мережах згодом поширили відео моменту вибуху.  

Норвезьке видання The Barents Observer зазначає, що поблизу місця вибухів розташовані важливі військові об’єкти: військовий аеродром “Сєвєроморськ-1”, де базуються винищувачі, бомбардувальники та вертольоти Ка-27, склад зброї, а також системи протиповітряної оборони та установки радіоелектронної боротьби.  

Згідно з оцінками, характер вибуху на відео вказує на можливу детонацію значної кількості боєприпасів.


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