У Дніпрі знайшли мертвим журналіста та військового Андрія Нікітіна

У Дніпрі знайшли мертвим журналіста та військового Збройних сил України Андрія Нікітіна.

Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на сестру медійника Тетяну Латай.

Вона подякувала всім, хто допомагав у пошуках, зокрема кінологам та поліцейським, і зазначила, що дату та час похорону повідомить пізніше.

Андрій Нікітін зник 12 грудня після того, як вийшов від батьків і більше не виходив на зв’язок. Він працював на телеканалі “Відкритий” і в медіахолдингу “Наше місто”, а влітку 2024 року приєднався до 233 окремого батальйону територіальної оборони Дніпра.