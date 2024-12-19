Кримінал

У Дніпрі знайшли мертвим журналіста та військового Андрія Нікітіна
19 Грудня 2024 18:51
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журналіст, поліція
Андрій Нікітін / Фото: Інститут Масової Інформації

У Дніпрі знайшли мертвим журналіста та військового Збройних сил України Андрія Нікітіна.

Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на сестру медійника Тетяну Латай.

Вона подякувала всім, хто допомагав у пошуках, зокрема кінологам та поліцейським, і зазначила, що дату та час похорону повідомить пізніше.

Андрій Нікітін зник 12 грудня після того, як вийшов від батьків і більше не виходив на зв’язок. Він працював на телеканалі “Відкритий” і в медіахолдингу “Наше місто”, а влітку 2024 року приєднався до 233 окремого батальйону територіальної оборони Дніпра.


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