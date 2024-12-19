Політика

Зеленський назвав Путіна “довбо**бом”
19 Грудня 2024 19:55
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Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про пропозицію провести “високотехнологічну дуель” із використанням ракети “Орєшнік”.

“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбо**б”, — написав Зеленський у Х. 

Сьогодні Путін під час “прямої лінії” запропонував Заходу розмістити системи ППО в Києві для перевірки їхньої здатності перехопити російський “Орєшнік”.

“Нехай вони зосередять усі свої сили ППО, а ми завдамо удару. Подивимося, що буде”, — заявив Путін.


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