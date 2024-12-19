Зеленський назвав Путіна “довбо**бом”

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про пропозицію провести “високотехнологічну дуель” із використанням ракети “Орєшнік”.

“Люди гинуть, а йому “цікаво”… Довбо**б”, — написав Зеленський у Х.

Сьогодні Путін під час “прямої лінії” запропонував Заходу розмістити системи ППО в Києві для перевірки їхньої здатності перехопити російський “Орєшнік”.

“Нехай вони зосередять усі свої сили ППО, а ми завдамо удару. Подивимося, що буде”, — заявив Путін.